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В Египте нашли статую фараона Рамзеса II, опубликованы фото

Сегодня, 13:52
Рамзес, Египет < >
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1 / 11 (news.sky.com)

Ученые сообщили, что от статуи остались бюст и часть головы. Они были полузатоплены грунтовыми водами.

Рамзес, Египет
Reuters
Группа археологов из Египта и Германии обнаружила в Каире фрагменты статуи фараона — наиболее вероятно, Рамзеса II.

Ученые сообщили, что от статуи остались бюст и часть головы. Они были полузатоплены грунтовыми водами, пишет Meduza.

"Фрагменты статуи найдены рядом с руинами дворца Рамзеса II в древнем городе Гелиополь (теперь это часть Каира) ", — отмечает издание.

Рамзес II — фараон XIX династии, правил Древним Египтом с 1279 по 1213 год до нашей эры. Он считается одним из величайших египетских фараонов. Благодаря успешным военным походам в Сирию и Нубию (северная часть современного Судана) территория Древнего Египта за время правления Рамзеса II была значительно расширена.

Напомним, в Индийском океане ученые обнаружили древний затерянный континент.

фото: news.sky.com

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Египет, Каир, ученые, Германия, статуя, Рамзес, фараон, бюст, голова, фрагменты, затопление
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