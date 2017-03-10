В Египте нашли статую фараона Рамзеса II, опубликованы фото

Ученые сообщили, что от статуи остались бюст и часть головы. Они были полузатоплены грунтовыми водами.

Reuters Группа археологов из Египта и Германии обнаружила в Каире фрагменты статуи фараона — наиболее вероятно, Рамзеса II.

Ученые сообщили, что от статуи остались бюст и часть головы. Они были полузатоплены грунтовыми водами, пишет Meduza.

"Фрагменты статуи найдены рядом с руинами дворца Рамзеса II в древнем городе Гелиополь (теперь это часть Каира) ", — отмечает издание.

Рамзес II — фараон XIX династии, правил Древним Египтом с 1279 по 1213 год до нашей эры. Он считается одним из величайших египетских фараонов. Благодаря успешным военным походам в Сирию и Нубию (северная часть современного Судана) территория Древнего Египта за время правления Рамзеса II была значительно расширена.

Напомним, в Индийском океане ученые обнаружили древний затерянный континент.

фото: news.sky.com