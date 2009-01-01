В Евпатории ФСБшники нашли схрон с оружием: детонаторы, автоматные рожки и гранату

Тайник был тщательно присыпан песком.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

сотрудники пограничного управления ФСБ РФ и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю на окраине Евпатории якобы нашли схрон с оружием.

Об этом со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ РФ по РК сообщает РИА "Новости. Крым".

По данным силовиков, в заброшенном деревянном строении на окраине города, в одной из комнат был найден тайник, тщательно присыпанный песком. В ходе его обследования специалисты-взрывотехники обнаружили гранату, магазины к автомату Калашникова (один — с трассирующими пулями) и электродетонаторы.

"В тот же день весь арсенал был передан на экспертизу. Взрывотехническое и баллистическое исследование подтвердило, что изготовленные промышленным способом и содержащие взрывчатые вещества три электродетонатора военного назначения, содержащая 50-56 гр. тротила ручная граната Ф-1, снаряженные в четыре сменных коробчатых магазина 120 патронов к боевому нарезному огнестрельному оружию калибра 5,45 мм (автомат конструкции Калашникова) относятся к боеприпасам", — говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по РК.

Сейчас ведется работа по выявлению лиц, причастных к закладке тайника, добавил информагентство.

Напомним, месяцем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Украины якобы готовят диверсии и теракты в России.

Также напомним, в ФСБ РФ заявили о том, что якобы предотвратили в Крыму теракты, подготовленные Главным управлением разведки Минобороны Украины. В свою очередь, в Украине опровергли обвинения ФСБ о якобы проникновении украинских диверсантов в оккупированный Крым.