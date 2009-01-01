В Евросоюзе прокомментировали скандал вокруг "образовательного" закона в Украине

ЕС приветствует намерение Киева обратиться в Совет Европы по оценке закона, который вызвал предостережение соседних стран.

Reuters

В Европейском Союзе отреагировали на скандал, который разразился в мировом сообществе в связи с принятым в Украине законом "Об образовании".

ЕС приветствует намерение Киева обратиться в Совет Европы по оценке закона "Об образовании", который вызвал предостережение соседних стран, сообщает ТСН.

В Брюсселе призывают обратиться к экспертам как можно быстрее и принять во внимание их мнение.

Тем временем, в МИД Украины надеются на конструктивный диалог с Венгрией, а министр образования и науки Лилия Гриневич готовится к переговорам с румынскими и венгерскими коллегами, чтобы разъяснить им государственную позицию.

Напомним, 26 сентября в правительстве Венгрии заявили, что будут блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за принятого образовательного закона.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании в Украине. Он отметил, что документ повышает роль государственного украинского языка в образовательном процессе.

Стоит отметить, что 5 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об образовании, им, в частности, вводится 12-летнее обучение в школе. Позже Венгрия и Польша высказали претензии к закону.