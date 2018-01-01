В Финляндии обнаружили озеро-"двойника" Трампа

Многие пользователи соцсетей согласны также обнаружили сходство.

У Трампа появился необычный двойник. newsmax.com

Житель Финляндии нашел озеро, по форме похожее на профиль президента США Дональда Трампа

Как пишет издание Yle, местный житель Антти Каллио изучал окрестность города Каяани, где расположено озере Вимпелинлампи. И сперва Каллио не видел в озере ничего необычного. Озарение пришло после ознакомления со спутниковыми снимками.

Своими наблюдениями мужчина поделился в соцсетях. И многие пользователи с ним согласились.

Напомним, в Испании нашли пенсионерку-двойника Дональда Трампа. В индийском кино наверняка бы сделали по этому поводу полнометражный фильм о разлученных в роддоме двойняшках.

Ранее американский журнал поставил на обложку жесткую карикатуру на Трампа. В США журналисты в который раз "прошлись" по "хозяину Белого дома".

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