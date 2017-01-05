В Генштабе рассказали об увольнении военных с неопределенным сроком контрактов

Получают право на увольнение военнослужащие, которые заключили контракты еще до 2014 года, с определенными сроками.

Увольнение из Вооруженных сил Украины военнослужащих с неопределенным сроком завершения их контрактов начнется с 1 апреля 2017 года.

Об этом говорится в размещенном на сайте Министерства обороны Украины комментарии начальника управления кадрового обеспечения офицерским составом — заместителя начальника главного управления персоналом Генерального штаба Вооруженных сил Украины Марка Андрусяка.

Он отметил, что согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции", ВСУ отказываются от контрактов, которые имеют неопределенный срок действия (это касается контрактов, где говорится об окончании особого периода).

Андрусяк сообщил, что также получают право на увольнение военнослужащие, которые заключили контракты еще до 2014 года, с определенными сроками, но действие которых было продлено во время действия особого периода, и которые прослужили по этим продленным контрактам более 18 месяцев.

По его словам, также такое право получат военнослужащие, которые заключили контракты во время действия особого периода с сроками действия до окончания особого периода и которые выслужили по этим контрактам не менее 24 месяцев — такое увольнение будет происходить в течение одного года.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине будут призваны в ряды ВСУ офицеры запаса, те, кто закончил военные кафедры вузов.