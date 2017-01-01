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В главном соборе Чехии новогоднюю елку украсили названиями городов Донбасса, фото

Сегодня, 18:40
Чехия, онбасс, елка, Новый год < >
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В соборе Святого Вита рождественскую елку нарядили в цвета украинского флага.

Чехия, онбасс, елка, Новый год
В Чехии в главном соборе новогоднюю елку украсили бумажными фигурками цветов украинского флага, где были вписаны названия оккупированных городов Донбасса.

Об этом сообщил украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис у себя в Twitter.

"Прага. Главный собор Чехии — собор Святого Вита. Рождественская елка в цветах украинского флага. Вместо украшений — названия городов Донбасса, оккупированных Россией. Спасибо за вашу поддержку! Они будут освобождены. Слава Украине! С Новым Годом!", — написал он.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал, будет ли новая эскалация конфликта на Донбассев новом году.
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Чехия, Прага, собор, Святого Вита, украшения, елка, Донбасс, Украина
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