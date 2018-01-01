В Google Maps появился украинский язык

В целом, в приложение добавили 39 языков

В Google Maps добавили украинский и африканский языки.

В картографический сервис Google Maps добавили украинский язык.

В целом, в приложение добавили 39 языков, среди которых и украинский. Как сообщил менеджер компании Атсуко Ямагами в официальном блоге Google, среди новых языков – албанский, амхарский, армянский, бирманский, филиппинский, индонезийский, казахский, кхмерский, кыргызский, лаосский, суахили, зулу и другие.

В настоящее время на этих 39 языках разговаривают более 1,25 миллиарда человек по всему миру.

"Четырнадцать лет назад Google Maps выглядели совсем по-другому и были только на английском. Теперь более 1 миллиарда человек используют Карты Google, чтобы открыть новые места, найти лучшие маршруты для вождения, езды на велосипеде и пешеходные маршруты", – отметил Ямагами.

Напомним, на картах Google Maps декоммунизировали Украину. В частности, Ильичевск переименован в Черноморск, Дзержинск — в Торецк, Красный Лиман в Лиман.