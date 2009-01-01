В Горловке и Макеевке боевикам запретили провоцировать силы АТО на ответку

Порядок регулярно нарушают рядовые боевики и командиры отдельных подразделений.

Боевик ДНР у пулемета Reuters

В ряде воинских частейпроводятся служебные расследования по фактам самовольного открытия огня боевиками.

Речь идет о 11-м омсп (Макеевка), 3-й омсбр (Горловка), 7-й омсбр (Дебальцево). Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в распоряжении штаба 1-го АК, содержащего запрет на открытие огня без соответствующих приказов вышестоящих органов управления, констатируется "неоднозначное отношение" со стороны личного состава к строго регламентируемому порядку применения оружия.

Отмечается, что данный порядок регулярно нарушают как рядовые боевики, так и командиры отдельных подразделений, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что на Светлодарской дуге боевикам запретили провоцировать 53-ю бригаду ВСУ.