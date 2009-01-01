В Горловку гонят новое "пушечное мясо", а в Донецке сотней могил боевиков стало больше

В районе Пантелеймоновки и Горловки засекли полтора десятка бронемашин и танков.

Могилы боевиков в Донецке, иллюстрация vlada.io/

продолжают усиливать свои боевые порядки на западном и северо-западном направлении линии соприкосновения.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Горловки зафиксирована переброска более 10 единиц бронетехники (БМП-2 и МТ-ЛБ) и 4 танков к Пантелеймоновке с южного направления. Со стороны Буденновского района Донецка к развязке у стрелкового комплекса "Артемида" (ул. Квиринга, 71а) и далее в сторону Петровского района и южнее оккупанты перебрасывали небольшими партиями автотранспорт и бронетехнику из состава "5-й омсбр" — всего в течение 2-х суток 22 единицы автотранспорта и 11 бронемашин.

А тем временем в Донецке на территории Щегловского кладбища (Киевский район города) фиксируется большое количество новых захоронений (более 100 за период с середины января по середину февраля), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что одна из больниц Донецка готовится к торговле внутренними органами.