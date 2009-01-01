В Греции запретили венчание иностранцам из-за снимка орального секса

На одном из греческих островов духовенство запретило венчать иностранцев из-за их "непристойного поведения"

Та самая скандальная фотография Carly Lunn/Facebook

Тысячи пар из разных уголков мира, которые собирались пройти через обряд венчания на острове Родос (Греция), были вынуждены изменить свои планы из-за запрета, введенного митрополитом Родосским Кириллом.

Такую информацию распространило издание The Independent.

Иностранным гражданам запрещено венчаться в легендарной часовне, расположенной в заливе святого Павла, из-за фотоснимка, которую молодожены из Великобритании Карли и Мэтью Лунн (Carly and Matthew Lunn) опубликовали в соцсети Facebook. На фото жених стоит со спущенными брюками на фоне часовни, а невеста сидит перед ним на коленях в свадебном наряде и имитирует оральный секс.

"Позор этим двоим за вред, который они принесли. Стали бы они делать такое у себя на родине перед британской церковью, еврейским храмом или мусульманской мечетью?", — заявил Гиоргос Елефтериу, проводивший обряд венчания молодоженов.

Кроме того, по его словам, график венчаний в часовне залива святого Павла был расписан вплоть 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Египте арестовали поп-певицу за "разжигание разврата".