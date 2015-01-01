В Харькове агитатору "Новороссии" с автоматом суд дал 3,5 года тюрьмы

39-летний гражданин размещал в Интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности.

Агитатору «Новороссии» суд дал 3,5 года тюрьмы Обозреватель

За распространение сепаратистских материалов в Харьковской области мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

"Октябрьский районный суд Харькова приговорил злоумышленника, которого сотрудники СБУ задержали в конце сентября прошлого года за распространение материалов с призывами к изменению границ территории государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 39-летний гражданин размещал в Интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственного образования "Новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалации вооруженного конфликта.

Выводы экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердили противоправную направленность публикаций мужчины.

Кроме того, осужденный незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.

Напомним, на Луганщине суд дал российскому наемнику ЛНР 12 лет тюрьмы.