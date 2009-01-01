В Харькове арестовали руководство завода, погоревшего на взятке в 1,5 миллиона

Руководителям грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание руководителя харьковского завода. npu.gov.ua В Харькове арестовали руководителя завода и его подчиненного, задержанных за вымогательство 1,5 миллиона гривен взятки (37 тыс. долл.).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, суд определил сумму залога в размере 960 тыс. грн для каждого.

По информации начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, их также отстранили от работы.

Должностным лицам объявлено подозрение по ч. 4 ст. 368 УК Украины ("Получение неправомерной выгоды").

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове руководство одного из заводов задержали за вымогательство 1,5 млн грн. взятки. В милицию обратился директор коммерческой структуры. Он рассказал, что заместитель директора завода и руководитель отдела требуют 1,5 млн грн взятки.