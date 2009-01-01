В Харькове главарю подразделения разведки ЛНР суд дал 13 лет тюрьмы

В 2015 году обвиняемый получил ранение в зоне АТО и приехал лечиться в Киевскую область, где в мае его задержали работники СБУ.

Главарю подразделения разведки ЛНР суд дал 13 лет тюрьмы Обозреватель

В Харькове суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества главаря подразделения разведки террористической ЛНР

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба.

По его словам, прокуратура Харьковской области доказала в суде вину 33-летнего жителя Луганской области по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Мужчина, который ранее работал в Луганской области адвокатом, в мае 2014 года вступил в ряды террористической ЛНР.

В обязанности обвиняемого, помимо активного участия в деятельности незаконных вооруженных формирований, входило налаживание системы так называемой "экспроприации" имущества граждан.

Подсудимый вместе с сообщниками задерживали проезжающих на выезде из Луганска, останавливали автомобили и отбирали их. Награбленное доставлялось и хранилось на территории захваченного Управления Службы безопасности Украины в Луганске.

В конце июня 2014 года злоумышленники выстрелами остановили автомобиль Mitsubishi ASX, за рулем которого находилась 68-летняя женщина. Угрожая и запугивая потерпевшую, мужчины доставили ее в здание захваченного Управления СБУ. Затем напуганной женщине, которая направлялась на подконтрольную Украине территорию, сообщили, что автомобиль "изымается в связи со служебной необходимостью" и будет возвращен через несколько дней. Однако имущество женщине не вернули.

В 2015 году обвиняемый получил ранение в зоне АТО и приехал лечиться в Киевскую область, где в мае его задержали работники СБУ.

Вчера, 9 марта, Киевский районный суд Харькова признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 258-3, ч.3 ст. 289, ч. 2 ст.187 УК Украины (участие в деятельности террористической организации, незаконное завладение транспортным средством, разбой).

Напомним, ранее сообщалось, что террорист из России, воевавший на Донбассе, получил 11 лет тюрьмы.