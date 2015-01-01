В Харькове суд продлил арест "Топаза" еще на два месяца

Соответствующее решение вынес Киевский районный суд.

"Топаз" в зале суда unian.net

В Харькове суд продлил арест для антимайдановца Игната Кромского по кличке "Топаз" , который принимал участие в захвате Харьковской ОГА

Соответствующее решение вынес Киевский районный суд, сообщает "Депо".

Мера пресечения в виде ареста продлена на 60 суток. Следующее заседание по делу назначено на 27 января на 14:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году Харьковский областной совет и государственное предприятие "Госпром" предъявили активисту антимайдана Игнату Кромскому по кличке "Топаз" гражданский иск с требованием компенсировать материальный ущерб в размере почти 875 тыс. грн.