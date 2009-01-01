В Харькове задержали главаря диверсионной группы российских спецслужб, опубликовано видео

"Командир" одной из групировок террористов был завербован представителем ГРУ Генштаба РФ.

Скриншот

В Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главаря диверсионной группы российских спецслужб, который готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что "командир" одного из незаконных вооруженных формирований террористов был завербован представителем ГРУ Генштаба РФ.

От российского куратора он получил задание вернуться в родной Харьков и сформировать диверсионную группу. Боевику был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты.

Во время обысков по месту жительства диверсанта в Харькове сотрудники спецслужбы изъяли почти один килограмм взрывчатки (по предварительным выводам — пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалсоь, что СБУ задержала на Черниговщине мужчину, который был завербован российскими спецслужбами с целью проведения подрывной деятельности против нашей страны.