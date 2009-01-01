Руководство ХНИВС имени Ивана Кожедуба прореагировало на скандальную ситуацию с нарушением санитарных норм в вузовской столовой

В харьковском вузе прокомментировали скандал с тараканами в еде курсантов "РБК-Украина"

Командование Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба объявило о том, что никаких официальных жалоб на плохое питание в столовой вуза к нему не поступало.

Такое сообщение сегодня, в воскресенье, 19 ноября, было опубликовано на официальной странице учебного заведения в Facebook.

"Сейчас установлено, что жалоб и заявлений в адрес командования университета, фирмы предоставляющей услуги по питанию, не поступало, официальных сообщений не получалось, соответствующих записей в книгах контроля качества еды нет", - говорится в тексте.

При этом командование вуза обещает проверить опубликованную в интернете информацию о нарушениях в организации питания курсантов. Также в ХНУВС сказали о том, что ранее военная прокуратура действительно обнаруживала тараканов в столовой. Но данное нарушение требований санитарных норма якобы было устранено в положенные по закону сроки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Харькове в пище, подаваемой военным летчикам в столовой ХНИВС, обнаружили тараканов.