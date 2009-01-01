В Херсоне боевику ДНР суд дал 9 лет тюрьмы

Мужчину признали виновным в том, что он, в период с октября 2014 по июнь 2016 года добровольно вступил в ряды вооруженных бандформирований.

Боевику ДНР суд дал 9 лет тюрьмы Світ 24

В Херсонской области к 9 годам заключения приговорили участника террористической ДНР

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Херсонской области.

Сообщается, что Херсонским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя с. Новоалексеевка Генического района, который обвинялся по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину признали виновным в том, что он, в период с октября 2014 по июнь 2016 года, выехав в город Донецк, добровольно вступил в ряды вооруженных бандформирований террористической организации ДНР и принимал активное участие в их деятельности.

Суд согласился с позицией прокуратуры Херсонской области и приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее подполковнику-предателю, переметнувшемуся на сторону оккупантов в Крыму, суд дал 8 лет тюрьмы.