В IKEA предложили женщинам мочиться на журнал ради получения скидки

Порой рекламщики очень, очень и очень перебарщивают с креативом.

IKEA

IKEA

Шведская компания-мебельный гигантзапустила крайне нестандартную рекламную кампанию, содержащую купон со специальной скидкой для беременных женщин.

Популярное шведское периодическое издание Amelia вышло с рекламной страницей, на которой изображена детская кроватка и тест-полоска, сообщает портал AdWeek.

"Пописайте на эту рекламу и ваша жизнь, возможно, изменится", − гласит надпись над картинкой. Соответственно на страницу нужно нанести любым способом несколько капель мочи и подождать. В случае, если тест будет положительным, то на рекламе появится красный купок со скидкой в 500 крон (около 1 747 гривен).

IKEA

Напомним, портал Pornhub решил поздравить пользователей с Ханукой креативным рекламным роликом.