В Индонезии морпехи начали эксплуатацию украинских БТР-4М

В минобороны Индонезии подтвердили, что украинские БТРы соответствуют требованиям заказчика по всем 47 оценочным параметрам.

Украинский БТР-4М в Индонезии. spetstechnoexport.com

В Индонезии многоцелевой морской батальон морпехов начал эксплуатацию пяти украинских БТР-4М , которые были поставлены нашими оружейниками в январе 2017 года.

Об этом заявил директор Спецтехноэкспорта Павел Барбул, сообщает пресс-служба предприятия.

"Завершилась процедура передачи новых украинских бронетранспортеров в определенные министерством обороны Индонезии воинские части. Так с начала мая 2017 г. индонезийские морпехи несут службу, в том числе — на БТР-4М. Перед этим наша техника прошла серию испытаний в Индонезии, показав отличные амфибийные возможности, точность стрельбы из различных видов вооружений, высокие проходные возможности в горной местности", — отметил Барбул.

Ранее сообщалось, что поставка пяти бронетранспортеров БТР-4-М, изготовленных на ГП Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова, входящем в состав ГК Укроборонпром, состоялась в рамках подписанного в 2014 г. контракта между Спецтехноэкспортом и министерством обороны Индонезии.

Напомним, перед принятием в эксплуатацию минобороны Индонезии провело испытания украинских бронетранспортеров на своей территории. Спецкомиссия минобороны Индонезии подтвердила, что украинские бронетранспортеры соответствуют требованиям заказчика по всем 47 оценочным параметрам.

Ранее ряд СМИ распространяли фейковую информацию о якобы отказе Индонезии от закупки украинской бронетехники. В Спецтехноэкспорте посчитали распространение таких слухов элементом информационной войны против украинской оборонной промышленности.

фото: spetstechnoexport.com