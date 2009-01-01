В Испании задержали сухогруз с украинским экипажем и 18 тоннами гашиша на борту

Испанский патрульный самолет обнаружил судно в районе, где часто наблюдается перегрузка наркотиков на кораблях контрабандистов.

Сухогруз Lady Boss marinetraffic.com

В Испании восточнее Гибралтарского пролива в Средиземном море задержали сухогруз Lady Boss с экипажем из 13 человек, двое из которых — граждане Болгарии, а остальные — украинцы.

Согласно сообщению, испанский патрульный самолет обнаружил судно в районе, где часто наблюдается перегрузка наркотиков на кораблях контрабандистов, сообщает "Думская".

Как сообщается, досмотровая группа испанского спецназа проникла на сухогруз и обнаружила 600 мешков с гашишем общим весом 18 тонн.

Экипаж и судно арестованы, сухогруз доставлен в испанский порт Алмерия. Издание отмечает, что среди моряков есть жители Одессы и области.

Напомним, в Испании за поставки гашиша джихадистам арестованы 11 украинских моряков.

фото: Lady Boss