В Испании журналист во время прямого эфира случайно сел мимо стула: видео

Собеседник попробовал помочь гостю смягчить последствия инцидента.

Гость программы упал со стула во время интервью Скриншот YouTube

Генеральный директор крупного испанского издания ABC Биейто Рубидо Рамонде во время интервью случайно сел мимо стула.

Конфуз произошел в прямом эфире канала A24. Видео опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как журналист приподнялся с кресла, чтобы поприветствовать интервьюера и пожать ему руку, однако сесть обратно не смог, поскольку стул был на колесиках и откатился в сторону.

Ведущий бросился на помощь гостю с вопросом, в порядке ли он, и помог ему подняться. Рамонде, явно смущенный, улыбнулся и приобнял интервьюера в знак благодарности.

Руководитель издания ABC во время резонансного интервью давал комментарий по поводу испанских монархов, которые в очередной раз стали объектом скандала.

Напомним, в американском штате Иллинойс 10-летний школьник Мейсон Рэмси исполнил в супермаркете песню легендарного американского певца Хэнка Уильямса Lovesick Blues, которая была хитом в 60-х годах, придав ей пикантность элементами йодля.