В Италии бездетная семья усыновила 32-летнего белоруса

Итальянцы познакомились с молодым человеком 20 лет назад.

Мальчика усыновили спустя 20 лет Скриншот

В итальянской провинции Тренто семья местных жителей официально усыновила 32-летнего гражданина Беларуси.

По информации газеты Trentino, юноша пострадал в результате Чернобыльской катастрофы и 20 лет назад был направлен на реабилитацию в Италию.

11-летний мальчик попал в итальянскую семью, смог восстановиться и затем возвращался к своим благодетелям еще не раз. Итальянцы также приезжали в Беларусь и считали мальчика своим сыном, поскольку так и не смогли иметь совместного ребенка.

Юноша нашел работу в сфере международных перевозок и неоднократно заезжал к своим старым знакомым во время поездок в Европу.

Бездетная итальянская пара приняла решение узаконить взаимоотношения с белорусом и через суд официально усыновила теперь уже 32-летнего мужчину. Суд дал разрешение на данную процедуру, и белорус стал приемным сыном итальянской семьи.

Напомним, в Афганистане украинцы в результате одной из экспедиций случайно обнаружили своего соотечественника, который уже не помнит язык и имя, однако через переводчиков рассказал о том, что приехал с Волыни. Журналисты съездили в село Новая Глуша Волынской области, где односельчане на видео узнали своего земляка.