В Канаде девушка истратила кучу денег на губы в стиле Джоли и громадные груди: фото

Естественно, что попу свою 24-летняя танцовщица тоже отдала на растерзание пластическим хирургам.

В Канаде танцовщица, выступающая под псевдонимом Мэри Магдален, потратила громадные деньги на пластические операции − на грудь восьмого размера, губы в стиле Анджелины Джоли и "бразильскую" подтяжку ягодичных мышц.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Mirror. Согласно информации журналистов, 24-летняя девушка сделала три операции по увеличению бюста (интересно, что одну из которых осуществлял дантист), изменила форму носа, прошла через 15 инъекций ботокса в губы и 15 подтяжек ягодиц. Всего она заплатила врача 150 тысяч канадских долларов (около 3 млн гривен) − так как была неудовлетворенна своей внешностью.

Причем Магдален откровенно признается, что люди чаще всего реагируют на ее внешность неадекватно или даже издевательски − старики стараются обойти ее стороной на улице, а дети кричат вслед о "рыбьих губах. Тем не менее, девушка считает, что яркий образ помогает ей хорошо зарабатывать и она вполне довольна своим внешним видом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Франции мужчина перестарался с уколами ботокса, пытаясь "закосить" под Мэрилин Монро.

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