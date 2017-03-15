В Канаде построят космодром под украинские ракеты Циклон-4М

Компания рассматривала 14 возможных площадок под космодром, но остановилась на участке возле Кансо и Хейзел Хилл.

Канадская компания Maritime Launch Services намерена построить космодром в провинции Новая Шотландия, с которого будут запускать украинские ракеты "Циклон-4М".

Как сообщает местное издание CBC News, строительство космодрома должно начаться через год, а первый запуск состоится уже в 2020-м. К 2022 году компания планирует выйти на запуск восьми ракет в год, пишет Lb.ua.

Канадцы рассматривали 14 возможных площадок под космодром, но остановилась на участке возле населенных пунктов Кансо и Хейзел Хилл на северо-востоке Новой Шотландии.

Maritime Launch Services зарегистрирована в Галифаксе, ее владельцы — три американских фирмы.

Раньше ракета-носитель "Циклон-4" предназначалась для Бразилии. Но заключенный в 2003 году договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию РН "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара был в одностороннем порядке денонсирован бразильской стороной летом 2015 года. Согласно процедуре, решение о денонсации договора, вступило в силу летом 2016 года.

В Киеве допускали, что решение Бразилии по разрыву сотрудничества могло быть принято под политическим давлением: бразильцы рассчитывали на углубление сотрудничества с РФ. В новой ситуации Украина озвучила планы по созданию альтернативной перспективной стартовой площадки для РН "Циклон-4" в Северной Америке.

Строительство наземного комплекса под "Циклон-4" в Бразилии было начато осенью 2010 года, площадь стартового комплекса составила около 50 га. Степень готовности РН "Циклон-4" составляет сегодня порядка 90%, Украина потратила на реализацию проекта 592 миллионов долларов.

Первый пуск РН "Циклон-4" с космодрома Алкантара с украинским КА "Микросат" и КА Nano Jasmine Токийского университета планировался на конец 2014 года.

Напомним, В Южной Америке, 7 марта, с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем.

фото: dv-gazeta.info