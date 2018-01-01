В Киеве разыскивают таинственно исчезнувшую девочку со шрамом, фото

16-летняя Анастасия Москаленко ушла из дома и не вернулась.

Анастасия Москаленко исчезла в столице Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

В столице 19 февраля из дома по улице Пражской ушла 16-летняя киевлянка Анастасия Москаленко.

На данный момент ее местонахождение неизвестно. Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Приметы: на вид 16-17 лет, 170-175 см. Среднего телосложения, волосы темные короткие, шрам выше лба посередине. Была одета: серая шапка, черный шарф, темно-синяя куртка ниже пояса, темно-синие брюки в клеточку, коричневые ботинки, черный брезентовый рюкзак", - сказано в сводке.

Всех, кому известна какая-либо информация об Анастасии, просьба обращаться в ближайшее отделение полиции или по номеру 102.

Напомним, ранее в селе Обозновка Кировоградской области нашли тело 12-летней школьницы Екатерина Добродий, которая пропала несколькими днями ранее.