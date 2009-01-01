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В Киеве задержали очередного российского журналиста, опубликовано видео

Сегодня, 07:56

Во время проверки полицией у Немишева нашли аккредитацию террористической организации ДНР

Немишев, журналист, россия, НТВ
Вячеслав Немишев. Скриншот
В Киеве задержали российского журналиста пропагандистского канала НТВ Вячеслава Немишева, о чем подтвердили в Службе безопасности Украины. 

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на странице в Facebook,"СБУ примет законное решение в отношении очередного российского пропагандиста".

Она также добавила видео с провокационным сюжетом российского журналиста. В своей работе он утверждает, что СБУ вербовала в Донецке детей, которые должны были совершать диверсии в оккупационном городе.

Поэтому не исключено, что из-за одной из таких пропагандистских работ Немишева задержали.

В сюжете ТСН говорится, что во время проверки полицией у Вячеслава Немишева нашли аккредитацию террористической организации ДНР. Из-за этого его пригласили на беседу в Службу безопасности Украины.

Тем временем, в российской телекомпании заявляют, что их журналист работал в Киеве легально и ничего не нарушал. 

Напомним, ранее СБУ прекратила "деструктивную деятельность журналистки Марии Князевой", которая под псевдонимом "Саушкина" работала на пропагандистские кремлевские телеканалы.

видео: ТСН

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Россия, журналист, пропаганда, Донбасс, НТВ, Немишев, СБУ
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