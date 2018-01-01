В Киевском зоопарке появились маленькие "гавкающие олени": фото и видео

В зверинце просветили будущих посетителей, что новые зверьки называются мунтжаками.

В Киевском зоопарке появились новые необычные олени — семья мунтжаков Скриншот из видео

Киевском зоопарке поселилась семья мунтжаков - самых маленьких оленей в мире.

"Знакомьтесь — новые жители Киевского зоопарка. Это семья мунтжаков, одних из самых маленьких оленей в мире, размером с собаку! Сходство с собачкой эти малыши усиливают своим лаем и 3-х сантиметровыми клыками. Но, это настоящие олени! И рога у них настоящие", — говорится в сообщении на Facebook-странице столичного зверинца.

Назвали столичных мунтжаков Мурзиком и Милкой.

Сотрудники зоопарка приглашают всех желающих познакомиться с новыми обитетелями.

Напомним, мунтжаки живут в Южной и Юго-Восточной Азии. Их длина с головой варьируется от 64 до 135 сантиметров, а вес — от 12 до 33 килограммов, у отдельных видов вес достигает 50 килограммов.

Как ранее сообщалось, большую звериную семью Киевского зоопарка пополнили длинноносые кузиманзы.

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