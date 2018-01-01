В Киевском зоопарке впервые показали новорожденного капибару

Молодая мама отказалась от малыша почти сразу.

Маленькая капибара останется в Киеве.

В Киевском зоопарке у пары капибар Капы и Педро, которые появились тут два года назад, родилось потомство.

Однако молодая мама отказалась от малыша почти сразу.

Когда работники зоопарка поняли, что она не просто его игнорирует, но и проявляет агрессию к детенышу, то малыша пришлось забрать и научиться выкармливать. Первый месяц малыш капибары пил молоко. Кормить его нужно было каждые три часа, так что жил он дома у работницы зоопарка.

Это первый подобный опыт в столичном зоопарке.

Ранее в Киевском зоопарке поселились кузиманзы. В столице экзотических животных отныне может увидеть каждый желающий.

Напомним, в столице Украины ищут волонтеров, которые смогут приходить и гладить котов, постоянно проживающих на территории Киевского зоопарка.

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