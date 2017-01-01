В Китае местные жители во время прогулки встретили двухголовую змею, видео

Ученые отметили, что рептилия может относиться к особому виду ужей.

В Китае в лесу жители встретили двухголовую змею. Фото: скрин Youtube

В Китае удалось снять на видео двухголовую змею . Сделали это местные жители во время прогулки по лесу.

Для выяснения деталей инцидента очевидцы вызвали лесную полицию. Ролик они выставили в Youtube.

На видео видно, что змея будто имеет по голове с каждой стороны туловища. Во время съемки они будто сражаются за контроль над общим телом.

Специалисты предполагают, что рептилия может иметь отношение к виду Calamaria septentrionalis, который является разновидностью ужей с хвостом, очень похожим на голову.

Напомним, ранее в Сети появилось редкое видео битвы двух змей. В результате смертельной схватки победительница убила противника и принялась его поедать.