В Китае мужчина ухитрился украсть 800-метровый участок дороги: подробности

Для того, чтобы совершить преступление, безработному китайцу понадобилось не больше ночи.

Китайские полицейские Ng Han Guan

Житель деревни Суцянь (Китайская Народная Республика) сумел похитить, вывезти и продать 800 метров бетонированной дороги, пишет издание South China Morning Post.

Как выяснили представители полиции провинции Цзянсу, возле исчезнувшей дороги местные жители незадолго до кражи видели грузовой автомобиль с мусором, за рулем которого сидел их знакомый, безработный мужчина по имени Чжу. Он был оперативно задержан.

Во время допроса он сознался полицейским в организации кражи.

"В последнее время этой дорогой не особенно пользовались, вот я и подумал, почему бы не срыть ее, а материал — не продать", — рассказал Чжу.

Для того, чтобы совершить преступление, злоумышленник нанял экскаватор и несколько грузовиков. За одну ночь они сумели снять дорожное полотно шириной 3,5 метра.

Чжу удалось продать 500 тонн обломков бетона по 10 юаней (44,11 рублей) за тонну и положить к себе в кармен пять тысяч юаней (чуть больше 22 тысяч рублей). Ему были предъявлены обвинения в краже. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Китае тигр заживо съел пенсионерку.