В Китае впервые успешно пересадили голову покойника - ученый

Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо объявил о новом прорыве в трансплантологии
Основным доказательством успешности операции Канаверо считает качественные результаты электрической стимуляции нервной системы, сообщает портал "The Telegraph".
"Первая трансплантация проведена на трупе. Следующим шагом станет пересадка головы от донора с зарегистрированной смертью головного мозга. Операция заняла 18 часов. В 2015 году я утверждал, что понадобится 36 часов, но китайским коллегам удалось вдвое сократить этот срок", — заявил итальянский нейрохирург.
Операция проходила в китайском городе Харбин, на базе местного медицинского университета. Ее проводил доктор Жень Сяопин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкие ученые благодаря искусственной коже спасли жизнь 7-летнему мальчику.