В Китае впервые успешно пересадили голову покойника - ученый

Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо объявил о новом прорыве в трансплантологии

Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо Capital Gazette

Итальянский нейрохирург Серджио Канаверо объявил о том, что китайским медикам удалось провести операцию по соединению позвоночника, нервов и кровеносных сосудов головы с мертвым телом другого человека.

Основным доказательством успешности операции Канаверо считает качественные результаты электрической стимуляции нервной системы, сообщает портал "The Telegraph".

"Первая трансплантация проведена на трупе. Следующим шагом станет пересадка головы от донора с зарегистрированной смертью головного мозга. Операция заняла 18 часов. В 2015 году я утверждал, что понадобится 36 часов, но китайским коллегам удалось вдвое сократить этот срок", — заявил итальянский нейрохирург.

Операция проходила в китайском городе Харбин, на базе местного медицинского университета. Ее проводил доктор Жень Сяопин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что немецкие ученые благодаря искусственной коже спасли жизнь 7-летнему мальчику.