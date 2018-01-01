В Китае врачи достали из мужчины проглоченную 20 лет назад зажигалку: видео

Зажигалка мирно бултахалась в желудке китайцйа еще со времен прошлого столетия.

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В Китае медики провели операцию по извлечению из тела пациента зажигалку, которую тот проглотил в 1998-м году.

На видеозапись операции обратили внимание пользователей журналисты портала UPI.

Согласно имеющимся данным, медики провели серию манипуляций в городе Чэнду, провинция Сычуань. Видеоролик был отснят специальной камерой, введенной в организм мужчины. При помощи данного девайса медики пытались обнаружить место, в котором находится проглоченная зажигалка. Достать ее удалось только со второго раза. Вся операция заняла не более десяти минут.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Китае местные жители во время прогулки встретили двухголовую змею.