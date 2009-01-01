В "комендантском полку" ЛНР — разброд и шатания. Боевики не хотят служить за себя и "того парня"

В полку растет количество желающих перевестись в другие воинские части.
Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, в подразделениях "комендантского полка" 2 АК, дислоцированного в Луганске, отмечается снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих рядового состава из-за увеличения сроков пребывания на постах и привлечения к долговременным поискам военнослужащих, самовольно покинувших воинские части.
В полку растет количество желающих перевестись в другие воинские части из-за физической перегруженности и невыносимые условия несения службы, добавили в ГУР МОУ.
Ранее "Главред" сообщал, что луганские боевики бегут в "армию" ДНР за длинным рублем и надеются, что донецкое начальство не будет их обворовывать.