В Конотопе попрощались с погибшим от пули снайпера 19-летним бойцом АТО: видео

Местные власти объявили в городе трехдневный траур.

В Конотопе простились с Андреем Кривичем Скриншот

Многочисленная автоколонна горожан громкими звуками клаксонов 30 марта простилась с 19-летним Андреем Кривичем, который погиб на Светлодарской дуге от пули снайпера

Боец "Правого сектора" с позывным "друг Дилли" планировал в ближайшие дни вернуться из зоны АТО, чтобы продолжить учебу в педуниверситете, но не успел. Об этом сообщает в сюжете ТСН.

"В будущем Андрей видел себя военным психологом. И для нас не стало неожиданностью, когда он в январе перевелся на заочное отделение и отправился защищать родину", - рассказывает руководитель Института психологии Сумского педагогического университета Антон Вертель.

С юным бойцом АТО пришли попрощаться близкие, знакомые, друзья. У Андрея Кривича остались родители, сестра и младший брат. В связи с гибелью 19-летнего добровольца в Конотопе объявлен трехдневный траур.

Напомним, о гибели "Дилли" от пули снайпера сообщили ранее волонтеры фонда "Вернись живым".