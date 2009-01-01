В Константиновке боевику из "1-й Славянской бригады" грозит до 8 лет тюрьмы

Жителя Константиновки подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260.

Боевику из "1-й Славянской бригады" грозит до 8 лет тюрьмы Обозреватель

В Константиновке Донецкой области полицейские задержали 37-летнего боевика так называемой "1-й Славянской бригады".

Об этом идет речь в сообщении на сайте областной полиции.

Согласно информации, мужчина вступил в ряды террористов весной 2014 года. Сначала он со своими товарищами на автомобиле "Газель" развозил продукты на блокпосты боевиков, и затем, получив автомат "Калашникова", стал охранником.

В течение нескольких дней он уехал в оккупированный Донецк. Там, получив должность в мотострелковом батальоне "1-й Славянской бригады", ручной пулемет и форму российского образца, мужчина вместе с другими проходил тренировку в окрестностях Донецка возле терриконов.

В батальоне террористов на тот момент была тяжелая техника — БТР, БМП, грузовой автомобиль и несколько автобусов. Периодически после тренировок боевики направлялись на боевые позиции.

"Получив травму и пройдя лечение, боевик пришел к выводу, что служить террористам больше не желает и выехал из оккупированной территории в родной город. Но скрыться от правосудия и избежать наказания за совершенное преступление наемнику не удалось", — сообщили в полиции.

Жителя Константиновки подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирования и участие в них) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке пьяные боевики "Спарты" и "Сомали" устроили бойню — 5 убитых.