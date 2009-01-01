В Краматорске рецидивисту-пособнику ДНР грозит до 8 лет за решеткой

53-летнему мужчине объявлено о подозрении в совершении трех фактов краж.

Рецидивисту-пособнику ДНР грозит до 8 лет за решеткой npu.gov.ua

В Краматорске 53-летнему вору-боевику сообщено о подозрении в совершении трех фактов краж и причастности к незаконных вооруженных формирований.

Об этом идет речь в сообщении Краматорского отдела полиции Донецкой области.

"53-летнему мужчине, который в декабре прошлого года застрял в решетке квартиры, которую пытался обворовать, объявлено о подозрении в совершении трех фактов краж и причастности к незаконным вооруженным формированиям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел 15 декабря — тогда краматорские работники правоохранительных органов задержали неоднократно осужденного мужчину, который застрял в оконной решетке квартиры, в которую проник.

"Краматорчанин пробрался в жилище своей знакомой, зная, что она находится на лечении в медицинском учреждении. Из "плена" его пришлось освобождать спасателям. Мужчина имеет не одну судимость за различные виды преступлений — от краж до разбоя, в местах лишения свободы провел не один десяток лет", — объясняют в ведомстве.

Полицейские, имея оперативную информацию, сразу стали проверять его на причастность к совершению ряда квартирных краж в Краматорске. Данные подтвердились — полицейские доказали совершение мужчиной трех краж.

"Кроме того, выяснилось, что в 2014 году он вступил в ряды боевиков и месяц осуществлял контрольно-пропускной режим на блокпосте, расположенном неподалеку от перекрестка ул. Совхозной и ул. О.Тихого микрорайона "Станкострой". Мужчина пошел к террористам с надеждой заработать денег и получить убежище — потому что на то время не имел постоянного местожительства", — говорится в сообщении.

Неоднократно судимому краматорчанину было объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса — ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилья), ч.3 ст. 185 (Кража) и ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Напомним, в Донецкой области корректировщику огня боевиков ДНР суд дал шесть лет тюрьмы.

Фото: npu.gov.ua.