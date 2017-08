В Красном Кресте раскрыли, сколько гражданских уже погибло на Донбассе

На Донбассе с начала(с апреля 2014 года —) были убиты более 2 тыс. 700 гражданских лиц.

Об этом говорится в Twitter Делегации Международного комитета Красного Креста в Украине.

В ведомстве уточнили, что гражданское население не причастно к противостоянию.

"Свыше 2 тыс. 700 гражданских лиц были убиты в ходе вооруженного конфликта в восточной части Украины", — отмечается в сообщении.

Over 2,700 civilians have been killed in the armed conflict in eastern #Ukraine. Civilians are #NotATarget pic.twitter.com/bE6GEG1yVw