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В Красном Кресте раскрыли, сколько гражданских уже погибло на Донбассе

Сегодня, 18:17

Гражданское население не причастно к вооруженному конфликту, отметили в МККК.

Последствия боев на Донбассе, разрушения
Последствия боев на Донбассе, иллюстрация Reuters
На Донбассе с начала боевых действий (с апреля 2014 года — Ред.) были убиты более 2 тыс. 700 гражданских лиц.

Об этом говорится в Twitter Делегации Международного комитета Красного Креста в Украине.

В ведомстве уточнили, что гражданское население не причастно к противостоянию.

"Свыше 2 тыс. 700 гражданских лиц были убиты в ходе вооруженного конфликта в восточной части Украины", — отмечается в сообщении.

Напомним, на Донбассе пророссийские боевики обстреливают позиции украинских военных и населенные пункты. В августе начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что с начала конфликта по состоянию на 27 июля погибли 2 тыс. 307 наших воинов.

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