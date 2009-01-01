В Красном Луче сильно пьяные "мотострелки" ЛНР сорвали уроки в школе, угрожали учителям

Боевики были вооружены, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
В ведомстве уточнили, что злоумышленники угрожали школьникам и учителям физической расправой.
"Военнослужащие соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ("армейские корпуса", террористические ДНР и ЛНР соответственно — ред.) ВС РФ продолжают совершения правонарушений и бесчинств по отношению к гражданскому населению", — отметили в ГУР.
Ранее сообщалось, что в неподконтрольной властям Украины Брянке Луганской области четыре члена "7 отдельной мотострелковой бригады" ограбили, избили и пытались изнасиловать местную жительницу.