В Красном Луче сильно пьяные "мотострелки" ЛНР сорвали уроки в школе, угрожали учителям

Боевики были вооружены, отметили в Минобороны.

Боевик ЛНР, иллюстрация lug-info.com

В захваченном городе Хрустальный (до переименования — Красный Луч) трое сильно пьяных вооруженных членовзашли в общеобразовательную школу и сорвали проведение уроков.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники угрожали школьникам и учителям физической расправой.

"Военнослужащие соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ("армейские корпуса", террористические ДНР и ЛНР соответственно — ред.) ВС РФ продолжают совершения правонарушений и бесчинств по отношению к гражданскому населению", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольной властям Украины Брянке Луганской области четыре члена "7 отдельной мотострелковой бригады" ограбили, избили и пытались изнасиловать местную жительницу.