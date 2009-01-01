В Кремле ищут "добровольцев" для отправки на Донбасс, а в ДНР вербуют местных жителей — эксперт

Командиры боевиков требуют от Захарченко принять меры по набору "кандидатов на военную службу".

Россияне на Донбассе, иллюстрация. zbroya.info

В " Донецкой народной республике " главари боевиков требуют от "администрации" Александра Захарченко мер по экстренному набору "кандидатов на военную службу". А в Кремле пытаются найти дополнительные человеческие ресурсы для отправки на Донбасс.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"В ДНР активизирована вербовка "кандидатов" из числа местных жителей в "1-й АК ДНР". Особо дефицитными названы механики-водители и операторы-наводчики ББМ. "Командование" 1-го АК ДНР, требуя от "администрации" Захарченко административных мер по экстренному набору "кандидатов на военную службу", указывает, что растущий некомплект в подразделениях и частях "армейского корпуса" связан с уменьшением количества наемников из России, не смотря на обещания руководства ГШ ВС РФ", — сообщает эксперт.

В то же время, пишет Тымчук, в Кремле пытаются найти дополнительные человеческие ресурсы для отправки на Донбасс.

"Руководство ФСБ обратилось к руководителям т.н. "казачьих формирований" России с просьбой найти "добровольцев" для отправки в Украину для доукомплектования подразделений боевиков, несущих потери в ходе эскалации конфликта", — отмечает эксперт.

Напомнипм, ранее в ГУР Минобороны отмечали, что в российских регионах по приказу "атамана" Николая Козицына объявлен дополнительный набор "казаков" для направления в зону вооруженного конфликта на Донбассе, 90% из которых отказываются от участия в боевых действиях.