Следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено.

Бюст Николая II в Крыму ippo.ru

оккупированном Россией Крыму комиссия из числа служителей церкви проверила бюст царя Николая II и иконы в стоящей рядом часовне, однако следов мироточения не обнаружила, местного священника призвали продолжать наблюдения.

Об этом сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии, пишут "Ведомости".

"На момент посещения часовни (...) следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено", – передает РИА "Новости" сообщение епархии.

На прошлой неделе в эфире телеканала "Царьград ТВ" Наталья Поклонская заявила, что бюст Николая II у часовни при здании "прокуратуры" в Симферополе замироточил и теперь к нему приходят люди с больными детьми, "чтобы приложить их, чтобы исцелились". Заявление Поклонской вызвало бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях.

Глава синодальной Комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий раскритиковал с иронией отнесшихся к сообщениям о мироточении бюста Николая II.

Мироточением в православии называют чудесное появление маслянистой влаги — миро — на мощах и иконах святых.

Напомним, ранее экс-"прокурор" аннексированного Крыма и "депутат" нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что на полуострове начал мироточить бюст последнего российского императора Николая II.

Фото: ippo.ru.