В Крыму оккупанты бросили за решетку 76-летнего активиста с болезнью Паркинсона

Караметов накануне вышел на одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза.

Оккупанты бросили за решетку 76-летнего активиста Фейсбук Н.Полозова

оккупированном Россией Крыму так называемый "железнодорожный суд" Симферополя присудил 76-летнему крымскому татарину Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

Караметов накануне вышел на одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза с плакатом: "Путин, наши дети — не террористы", сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Накануне "суд" признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 грн).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один — за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй — за "сопротивление сотрудникам полиции".

Караметова задерживают в аннексированном Крыму уже не в первый раз. В День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.

Отметим, ранее адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что у Караметова болезнь Паркинсона, которая выражается в нарушении координации. В свою очередь, симптомы болезни оккупанты интерпретировали как неповиновение полиции.

Напомним, ранее в МИД обвинили оккупантов в Крыму в репрессиях против украинцев по национальному признаку.

Фото: Фейсбук Н.Полозова.