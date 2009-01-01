В Крыму оккупанты бряцают оружием: под Балаклавой запустили крылатую ракету

Ударная группа катеров РФ атаковала корабельной артиллерией скоростную воздушную цель.

В Крыму оккупанты запустили крылатую ракету mil.ru

аннексированном Россией Крыму расположенный под Балаклавой береговой стационарный ракетный комплекс "Утес" произвел пуск крылатой ракеты в рамках планового зачетного тактического учения группировки разнородных ударных сил Черноморского флота России.

Об этом 28 августа сообщает пресс-служба минобороны России.

"В свою очередь, ударная группа в составе ракетных катеров "Ивановец", "Р-239" и "Р-60" обнаружила, взяла на сопровождение и атаковала корабельной артиллерией скоростную воздушную цель. На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель морской авиации флота Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил ее, применив авиационную управляемую ракету", — говорится в сообщении.

Всего, по данным ведомства, в учениях были задействованы 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотные летательные аппараты.

Напомним, ранее военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде" какие риски создает милитаризованный Крым.