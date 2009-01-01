Крымская правозащитная группа 16 августа представила информационно-аналитический доклад.

В Крыму оккупанты насаждают насилие ru.krymr.com

оккупированном Россией Крыму дети стали частью пропагандистской политики Кремля.

Об этом рассказала председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщает "Крим.Реалии".

Она отметила, что для этой цели выделяются большие ресурсы из соседней России.

"Культ насилия, абсолютная терпимость к вражде, ксенофобии — формируются у детей (в Крыму, — ред.) системно. Это касается и нарушения Женевской конвенции, поскольку среди детей рекламируют призыв в российскую армию. Это не только молодого и взрослого населения коснулось, но и непосредственно детей", — сказала она.

Крымская правозащитная группа 16 августа представила информационно-аналитический доклад "Права человека в условиях милитаризации Крыма". По словам правозащитников, в документе собраны факты нарушений прав человека российскими военными и представителями незаконных военизированных формирований.

Правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.

Напомним, ранее военный журналист знает механизм возвращения Крыма Украине.