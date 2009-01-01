Крымская правозащитная группа 16 августа представила информационно-аналитический доклад.
Об этом рассказала председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщает "Крим.Реалии".
Она отметила, что для этой цели выделяются большие ресурсы из соседней России.
"Культ насилия, абсолютная терпимость к вражде, ксенофобии — формируются у детей (в Крыму, — ред.) системно. Это касается и нарушения Женевской конвенции, поскольку среди детей рекламируют призыв в российскую армию. Это не только молодого и взрослого населения коснулось, но и непосредственно детей", — сказала она.
Крымская правозащитная группа 16 августа представила информационно-аналитический доклад "Права человека в условиях милитаризации Крыма". По словам правозащитников, в документе собраны факты нарушений прав человека российскими военными и представителями незаконных военизированных формирований.
Правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.
Напомним, ранее военный журналист знает механизм возвращения Крыма Украине.