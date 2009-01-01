В Крыму оккупанты оставили под стражей фермера-политзаключенного, повесившего украинский флаг

Балух в суде заявил, что все происходящее, вместе с третьим обыском — это давление.

Владимир Балух novayagazeta.ru

Жалобу, которая была подана месяц назад, рассмотрели только сегодня в "верховном суде" аннексированного Крыма, сообщил на своей странице в Facebook Антон Наумлюк.

"Снимать во время процесса традиционно запретили. Держится хорошо, ко всему готов. Думаю, услышал, что я был в Серебрянке и с мамой все в относительном порядке, что в Украине его поддерживают", — написал Наумлюк.

Он также процитировал заявление Балуха в суде, который сказал, что "все происходящее, вместе с третьим обыском, — это давление на меня".

"Потому что в этом мерзостном мире, который культивирует государство, я предпочел остаться человеком. Не так сложно поднять апелляционные и кассационную жалобы, чтобы увидеть, что мне еще год назад угрожали подкинуть оружие и патроны, чтобы совершить то, что совершили сейчас. Лишить меня средств к существованию, чтобы сломать. Это бесполезно, меня можно лишить средств и жизни, но дух мой не сломить", — заявил фермер в суде.

Балух остался гражданином Украины после аннексии Крыма в 2014 году. Он обвиняется оккупантами в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Преследования крымчанина начались с того, что Балух во время Евромайдана установил на крыше своего дома в селе Серебрянка Раздольненского района украинский флаг. Больше об истории украинского фермера в оккупированном Крыму можно прочитать здесь.

Напомним, ранее крымский общественный активист Вельдар Шукурджиев рассказал, как Балух подвергался ежемесячным избиениям только за то, что он повесил украинский флаг у себя над домом.