В Крыму фермеру дали 3 года тюрьмы за флаг Украины

Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.

Владимир Балух. crimeahrg.org

В оккупированном Крыму жителя села Серебрянка Владимира Балуха, вывесившего флаг Украины над своим домом, так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщает "Крымская правозащитная группа", Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал и заявил, что дело против него сфабриковано при участии начальника угрозыска раздольненского отдела полиции Дмитрия Попова, а взрывчатка и боеприпасы ему были подброшены.

Судья, зачитывая приговор, объявила, что все доказательства, собранные следствием, законны.

Защита украинца заявила, что дело сфабриковано и его приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

Напомним, в начале декабря прошлого года сотрудники ФСБ и полиции России во время обыска якобы обнаружили на чердаке дома Балуха 70 патронов от автомата Калашникова, 19 гильз и 5 тротиловых шашек.

Оккупанты также потребовала от Балуха снять установленную на стене его дома табличку "Улица Героев Небесной сотни, 18". На доме Балуха также был размещен государственный флаг Украины.

Как сообщалось, в декабре 2013 года, с началом Майдана, Владимир вывесил на крыше своего дома флаг Украины, который висел и после "референдума". При этом Балух отмечает, что так называемое присоединение полуострова к РФ он не признает.

Напомним, ранее крымский общественный активист Вельдар Шукурджиев рассказал, как Балух подвергался ежемесячным избиениям только за то, что он повесил украинский флаг у себя над домом.