В Крыму пытками выбивают признания заключенных — ООН

"Власть" в Крыму прибегает к принудительному получению признаний путем пыток и жестокого обращения заключенных.

Российские оккупанты в Крыму прибегают к пыткам заключенных для получения признаний и незаконно вмешиваются в работу адвокатов, которые защищают права человека.

Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрайзер, пишет LIGA.net.

"Резолюция ООН гласит, что Крым является временно оккупированной Российской Федерацией территорией. В этом отчете мы выражаем глубокую обеспокоенность серьезными нарушениями прав человека в Крыму, в частности отношению к задержанным. "Власть" в Крыму прибегает к принудительному получению признаний путем пыток и жестокого обращения", — сказала она, отметив, что крымских заключенных продолжают незаконно переводить в пенитенциарные учреждения в РФ, где ООН были зафиксированы случаи отказа в предоставлении медицинской помощи, что привело к смерти одного задержанного.

Фрейзер также отметила, что ООН задокументировала факты незаконного вмешательства в работу адвокатов в оккупированном Крыму, "занимающихся громкими делами, связанными с правами человека".

Напомним, адвокат Эмиль Курбединов рассказал о нечеловеческих условиях содержания политических заключенных — граждан Украины — в симферопольском СИЗО аннексированного Крыма.