В Крыму смельчаки в вышиванках возложили цветы к памятнику Кобзарю, опубликованы фото

В оккупированном Крыыму сегодня несли жёлто-синие букеты цветов Кобзарю.

Сегодня, 9 марта, в аннексированном Крыму смельчаки в вышиванках почтили память выдающегося украинского поэта и художникавозложив цветы к памятнику Кобзарю в Симферополе, Севастополе и Керчи.

Российские власти в аннексированном Крыму запретили украинским активистам проводить акцию, посвященную годовщине рождения Тараса Шевченко.

Соответствующее решение российских правоохранительных органов опубликовал на своей странице в Facebook активист Украинского культурного центра Леонид Кузьмин.

"Еще раз сказали, что с цветами к Шевченко 9 марта нельзя", — написал он и обнародовал копию соответствующего документа.

Как пишут пользователи соцсетей, в частности, в Симферополе оккупанты запретили принести цветы к памятнику Шевченко, хотя и устроили показуху под наблюдением полиции и телекамер.

Показушные выступления для пропагандонских материалов как в Крыму хорошо украинцам под надзором мусоров. Напомню, что проукраинским отказали pic.twitter.com/wTwLyHIu3K — МинПанд (@crimeapanda) 9 березня 2017 р.

Оккупанты запретили принести цветы к Шевченко в Симферополе,но пригнали стадо и под камеры пропагандистов + полицаи создают картинку счастья pic.twitter.com/EQWBMXFxSh — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 березня 2017 р.

Между тем, некоторые патриоты не побоялись прийти к Кобзарю в вышиванках.

#Крим. В окупованому Сімферополі, біля пам'ятника Шевченку, молодь у вишиванках. Це герої. Треба мати залізні яйця. Все буде Україна. https://t.co/kOCXRVaXEM — КРЫМский УКР (@Crimea_Ukr) 9 березня 2017 р.

В Севастополе возле Шевченко тоже возложили цветы, в том числе и с сине-желтой символикой.

"..Чорне море ще всміхнеться..."

Севастополь шанує...

за фото дякуємо невідомому патріоту pic.twitter.com/GtxS8Qkkp2 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 9 березня 2017 р.