В Крыму смельчаки в вышиванках возложили цветы к памятнику Кобзарю, опубликованы фото

В оккупированном Крыыму сегодня несли жёлто-синие букеты цветов Кобзарю.
Российские власти в аннексированном Крыму запретили украинским активистам проводить акцию, посвященную годовщине рождения Тараса Шевченко.
Соответствующее решение российских правоохранительных органов опубликовал на своей странице в Facebook активист Украинского культурного центра Леонид Кузьмин.
"Еще раз сказали, что с цветами к Шевченко 9 марта нельзя", — написал он и обнародовал копию соответствующего документа.
Как пишут пользователи соцсетей, в частности, в Симферополе оккупанты запретили принести цветы к памятнику Шевченко, хотя и устроили показуху под наблюдением полиции и телекамер.
Показушные выступления для пропагандонских материалов как в Крыму хорошо украинцам под надзором мусоров. Напомню, что проукраинским отказали pic.twitter.com/wTwLyHIu3K— МинПанд (@crimeapanda) 9 березня 2017 р.
Оккупанты запретили принести цветы к Шевченко в Симферополе,но пригнали стадо и под камеры пропагандистов + полицаи создают картинку счастья pic.twitter.com/EQWBMXFxSh— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 березня 2017 р.
Между тем, некоторые патриоты не побоялись прийти к Кобзарю в вышиванках.
#Крым. Симферополь. #Шевченко: Борітеся-поборете. pic.twitter.com/SxoA3FZig6— КРЫМский УКР (@Crimea_Ukr) 9 березня 2017 р.
#Крим. В окупованому Сімферополі, біля пам'ятника Шевченку, молодь у вишиванках. Це герої. Треба мати залізні яйця. Все буде Україна. https://t.co/kOCXRVaXEM— КРЫМский УКР (@Crimea_Ukr) 9 березня 2017 р.
В Севастополе возле Шевченко тоже возложили цветы, в том числе и с сине-желтой символикой.
"..Чорне море ще всміхнеться..."— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 9 березня 2017 р.
Севастополь шанує...
за фото дякуємо невідомому патріоту pic.twitter.com/GtxS8Qkkp2
По сравнению с предыдущими фото, сделанными недавно крымским патриотом количество цветов увеличилось, съемка полускрытая pic.twitter.com/U4tl4vtvH6— Ацтойный Севас