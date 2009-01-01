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В Крыму смельчаки в вышиванках возложили цветы к памятнику Кобзарю, опубликованы фото

Сегодня, 13:05
Крым, Шевченко, памятник, Корбзарь < >
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1 / 5 (facebook.com/molodewnii.souz)

В оккупированном Крыыму сегодня несли жёлто-синие букеты цветов Кобзарю.

Крым, Шевченко, памятник, Корбзарь
facebook.com/molodewnii.souz
Сегодня, 9 марта, в аннексированном Крыму смельчаки в вышиванках почтили память выдающегося украинского поэта и художника Тараса Шевченковозложив цветы к памятнику Кобзарю в Симферополе, Севастополе и Керчи.

Российские власти в аннексированном Крыму запретили украинским активистам проводить акцию, посвященную годовщине рождения Тараса Шевченко.

Соответствующее решение российских правоохранительных органов опубликовал на своей странице в Facebook активист Украинского культурного центра Леонид Кузьмин.

 

"Еще раз сказали, что с цветами к Шевченко 9 марта нельзя", — написал он и обнародовал копию соответствующего документа.

Как пишут пользователи соцсетей, в частности, в Симферополе оккупанты запретили принести цветы к памятнику Шевченко, хотя и устроили показуху под наблюдением полиции и телекамер.

 

 

Между тем, некоторые патриоты не побоялись прийти к Кобзарю в вышиванках.

 

 

В Севастополе возле Шевченко тоже возложили цветы, в том числе и с сине-желтой символикой.

 

Теги:  
Крым, оккупация, Симферополь, Севастополь, Керчь, памятник, Шевченко, Кобзарь
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