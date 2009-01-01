В Крыму суд оккупантов продлил срок ареста для украинского "диверсанта"

Об этом рассказал адвокат Захтея Алексей Ладин.

Андрей Захтей psb4ukr.org

Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе продлил до 7 июня срок содержания под стражей для Андрея Захтея , которого задержали по подозрению в организации диверсий в Крыму в 2016 году.

Об этом рассказал адвокат Захтея Алексей Ладин, сообщает "Крым.Реалии".

"Я ознакомился с судебным материалом по ходатайству следователя, но там просто было переписано основание уголовно-процессуального кодекса, никаких конкретных данных, подтверждающих необходимость продления сроков содержания под стражей, не было", — отметил адвокат.

Захтей находится в симферопольском СИЗО, куда его и Евгения Панова, также задержанного по подозрению в организации диверсий, вернули из московского СИЗО Лефортово. Адвокат указал, что до сих пор у него не было возможности провести конфиденциальную беседу на встрече с подзащитным.

Напомним, Андрея Захтея и еще нескольких украинцев оккупанты задержали в Крыму в августе, их обвинили в подготовке терактов. Позже киевский районный суд Симферополя арестовал мужчину. Власти Украины назвали задержания провокацией.