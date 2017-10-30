Сегодня, 17:02 RSS

В ЛДНР боевики бросают "службу" из-за безденежья, идут в наемники на сирийскую войну — разведка

Сегодня, 15:37

Боевики пытаются уволиться из рядов незаконных вооруженных формирований с целью дальнейшего зачисления в частные военные компании.

боевик, ДНР
Боевик на Донбассе sprotyv.info
На временно оккупированном Донбассе среди боевиков российско-оккупационных войск растет недовольство условиями прохождения службы и низким уровнем денежного обеспечения.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Миноборонысообщает пресс-служба МО.

Отмечается, что многие из них пытаются уволиться из рядов незаконных вооруженных формирований с целью дальнейшего зачисления в частные военные компании и прохождения службы в кризисных регионах мира, в частности в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ вербует боевиков ЛДНР на войну в Сирии, а российских зэков — на Донбасс.

Теги:  
АТО, Донбасс, обстрелы, боевики, наемники, ЧВК, Сирия
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...