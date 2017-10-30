В ЛДНР боевики бросают "службу" из-за безденежья, идут в наемники на сирийскую войну — разведка

Боевики пытаются уволиться из рядов незаконных вооруженных формирований с целью дальнейшего зачисления в частные военные компании.

Боевик на Донбассе sprotyv.info

На временно оккупированном Донбассе среди боевиков российско-оккупационных войск растет недовольство условиями прохождения службы и низким уровнем денежного обеспечения.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.

Отмечается, что многие из них пытаются уволиться из рядов незаконных вооруженных формирований с целью дальнейшего зачисления в частные военные компании и прохождения службы в кризисных регионах мира, в частности в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ вербует боевиков ЛДНР на войну в Сирии, а российских зэков — на Донбасс.