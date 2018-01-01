В легендарном "Владимирском централе" заключенных "пытают" поп-музыкой

В воспетой Михаилом Кругом "зоне" с подачи руководства ныне в чести совсем другая музыка.

Владимирский централ exzk.ru

В России представители управления ФСИН по Владимирской области подтвердили тот факт, что заключенные, отбывающие наказание в легендарной тюрьме "Владимирский централ" с утра до вечера вынуждены слушать радио.

Однако представители ведомства утверждают, что громкость музыки не превышает нормы, установленные санитарным законодательством.

По данным местным журналистов, в камерах зэков-новичков радио звучит круглые сутки - предположительно, чтобы у тех не было возможности распространять новости из других колоний и с "воли". Кроме того, шумная музыка не дает заключенным-"соседям" возможности переговариваться.

Как написал владимирский журналист Илья Архипов на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, однажды на улице он услыхал, как с территории "Владимирского централа" доносилась песня популярного в конце 90-х певца Шуры (Александра Медведева).

twitter

Заключенные легендарной тюрьмы ранее жаловались, что их пытают громкими песнями и каждый день с 06.00 до 22.00 заставляют слушать Love Radio. Динамики, из которых доносятся шлягеры российской поп-музыки вмонтированы в двери камер. Причем, жаловались зэки, громкость невозможно уменьшить, потому что пульт управления находится у работников тюрьмы.

Напомним, ранее собщалось о том, что тюрьма в Ирландии стала лучшей туристической достопримечательностью.